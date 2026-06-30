Fenerbahçe'ye 7 Milyon Euro Cezası

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılına ilişkin kadro maliyeti oranının yüzde 70'lik sınırı aşması nedeniyle kulübe 7 milyon Euro para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca kurul, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina'ya da aynı kural kapsamında para cezası verdi.