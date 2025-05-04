Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber

Fenerbahçe\'ye Çağlar Söyüncü\'den kötü haber

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sarı kart gören Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

04.05.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

Maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 37. dakikada hakeme şiddetli itirazları sonucu sarı kart gördü. Yıldız isim Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • bülent yılmaz:
    daha iyi olmuş boş topçu zaten 10 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Carlos daha iyi 2 3 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    ben fenerliyim iyi olmuş 3 1 Yanıtla
  • yakup şahin:
    Aynen bence de daha iyi olmuş Fenerbahçe için de hayırlısı bu 1 0 Yanıtla
  • 01011978:
    gitsin çöp oyuncu 0 0 Yanıtla
  • Taner Hakyimez:
    Aman ne kadar kötü bi haber ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:55:16. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.