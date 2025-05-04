Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.
Maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 37. dakikada hakeme şiddetli itirazları sonucu sarı kart gördü. Yıldız isim Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber - Son Dakika
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