Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Jhon Duran, geçen sezon forma giydiği Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Jhon Duran İle Transfer Hamlesi - Son Dakika
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