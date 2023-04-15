Fenerbahçe'ye maç öncesi sakatlık şoku! Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye maç öncesi sakatlık şoku! Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak

15.04.2023 14:41

Fenerbahçe, bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle kaleci Altay Bayındır'ın forma giyemeyeceğini ifade etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Sarı-lacivertlilerde kaleye İrfan Can Eğribayat geçecek.

MKE Ankaragücü karşısında zirve yarışında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de sakatlık depremi yaşanıyor. Altay Bayındır, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

SON DURUMU TETKİKLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İRFAN CAN ELDİVENLERİ GİYECEK

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında İrfan Can Eğribayat eldivenleri giyecek.

Fenerbahçe'de maça saatler kala sakatlık depremi! Altay Bayındır, Ankaragücü karşısında yok
İrfan Can Eğribayat
Fenerbahçe'de maça saatler kala sakatlık depremi! Altay Bayındır, Ankaragücü karşısında yok
Fenerbahçe'de maça saatler kala sakatlık depremi! Altay Bayındır, Ankaragücü karşısında yok
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Fenerbahçe'de maça saatler kala sakatlık depremi! Altay Bayındır, Ankaragücü karşısında yok Fenerbahçe'de maça saatler kala sakatlık depremi! Altay Bayındır, Ankaragücü karşısında yok Maça saatler kala büyük şok! Altay Bayındır, kadrodan çıkartıldı Maça saatler kala büyük şok! Altay Bayındır, kadrodan çıkartıldı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye maç öncesi sakatlık şoku! Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye maç öncesi sakatlık şoku! Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak - Son Dakika
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