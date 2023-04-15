MKE Ankaragücü karşısında zirve yarışında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de sakatlık depremi yaşanıyor. Altay Bayındır, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında İrfan Can Eğribayat eldivenleri giyecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye maç öncesi sakatlık şoku! Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak - Son Dakika