Fenerbahçe'ye maç öncesi sakatlık şoku! Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

MKE Ankaragücü karşısında zirve yarışında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de sakatlık depremi yaşanıyor. Altay Bayındır, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

SON DURUMU TETKİKLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İRFAN CAN ELDİVENLERİ GİYECEK

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında İrfan Can Eğribayat eldivenleri giyecek.