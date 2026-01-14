Fenerbahçe\'ye Musaba\'dan kötü haber

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere yıldız isminden kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de maçın başında sakatlık yaşayan Anthony Musaba, bir süre daha oyuna devam etti ancak mücadelenin 22. dakikasında değişiklik istedi. Sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, 23. dakikada yerini milli oyuncu Mert Müldür'e bıraktı.
Transfer olduğu zamandan bu yana Fenerbahçe'de 2 maça çıkan ve 2 golün asistini yapan Musaba'nın saha kenarına üzgün bir şekilde geldiği gözlemlendi.
