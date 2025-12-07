Fenerbahçe'ye RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nelson Semedo'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Kulübü, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması tahmin edilen Nelson Semedo'nun Avrupa Ligi'nde Brann, Süper Lig'de Konyaspor ve Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)