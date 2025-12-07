Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber - Son Dakika
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber

07.12.2025 15:24
Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Portekizli oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nelson Semedo'dan kötü haber geldi.

SAĞ ARKA ADALESİNDE KISMİ YIRTIK

Fenerbahçe Kulübü, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması tahmin edilen Nelson Semedo'nun Avrupa Ligi'nde Brann, Süper Lig'de Konyaspor ve Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

    Yorumlar (2)

  • Sena2007 Sena2007:
    bu adam bu 2 maç var 4 maç yok zaten sürekliliği olsa Fenerbahçe ye gelmezdi Ali Koç da bize transfer diye yutturdular 8 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Yine bom boş bir sezon. 5 0 Yanıtla
