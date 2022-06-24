Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri

24.06.2022 22:59

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenirken, Galatasaray'a 3+1 yıllığına transfer olan Abdülkerim Bardakcı yarın sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Açıklamalarda bulunan Bardakcı, "Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum." dedi.

Transferin gözde oyuncusu olan Konyaspor'un başarılı futbolcusu 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, artık Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 3+1 yıllığına anlaşan ve saat 23.50 uçağıyla İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUTBOL TAKIMLARINDAN BİRİSİ"

Bu transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, "Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, "Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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