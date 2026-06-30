Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 Milyon Euro Ceza - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 Milyon Euro Ceza

30.06.2026 22:17
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Fenerbahçe, maliyet sınırını aşması nedeniyle UEFA'dan 7 milyon Euro ceza aldı. Açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE Başkan Vekili Barış Göktürk, "Futbol gelirlerinin (sponsorluk, ürün satışı, oyuncu satışı, kombine, stat gelirlerinin) yüzde 70'ini aşmaması gereken futbolcu, menajer ve bonservis giderleri yüzde 84'ü geçtiği için bu ceza oluşmuştur. Yaptığımız savunma neticesinde UEFA, 11 milyon Euro olan cezayı en alt tutar olan 7 milyon Euro'dan vermiştir" dedi.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2025 takvim yılına ilişkin kadro maliyeti oranının yüzde 70'lik sınırı aşması nedeniyle 7 milyon Euro para cezası uyguladı. Cezanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, bu cezanın başkan Ali Koç'un son yaz transfer dönemi ile başkan Sadettin Saran'ın kış transfer dönemini kapsadığını belirtti. Göktürk, "Bu ceza (2025 takvim yılı) Sayın Ali Koç Başkanın son yaz transfer dönemi ve Sayın Saran'ın kış transfer dönemini kapsayan ve bu 2 transfer dönemindeki harcamalardan kaynaklanan limit aşım cezasıdır. Futbol gelirlerinin (sponsorluk, ürün satışı, oyuncu satışı, kombine, stat gelirlerinin) yüzde 70'ini aşmaması gereken futbolcu, menajer ve bonservis giderleri yüzde 84'ü geçtiği için bu ceza oluşmuştur. Yaptığımız savunma neticesinde UEFA, 11 milyon Euro olan cezayı en alt tutar olan 7 milyon Euro'dan vermiştir. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulumuz önümüzdeki döneme ilişkin kapsamlı bir planlama yaparak hem TFF harcama limitlerine hem de UEFA kriterlerine uyum sağlarken, şampiyonluk hedefimizden şaşmadan gerekli transferleri gerçekleştirecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 Milyon Euro Ceza - Son Dakika

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