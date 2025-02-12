Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde 6.7 milyon euro karşılığında Kızılyızdan transfer ettiği Ongjen Mimovic'i Zenit'e sezon sonuna kadar kiralandı. Sarı-lacivertli takım, yabancı kontenjanı nedeniyle böyle bir karar aldı. Mimovic, 31 Ocak'ta transfer olduğu Fenerbahçe'de lisansı çıkmasına rağmen 1dakika bile forma giymeden 12 gün sonra ayrılmış oldu.

12.02.2025 21:22  Güncelleme: 21:44
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı ve 2029'a kadar sözleşme imzaladığı Sırp sağ bek Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı.

ANLAŞMA SEZON SONUNA KADAR

20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Rus ekibinde forma giyecek. Sarı-lacivertli kulüpten Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NEDEN KİRALIK GÖNDERİLDİ?

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

LİSANSI ÇIKTI AMA HİÇ FORMA GİYMEDİ

Ongjen Mimovic, 31 Ocak'ta 6.7 milyon euro karşılığında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Lisansı çıkartılan fakat 1 dakika bile forma şansı bulamayan 20 yaşındaki sağ bek, 12 gün sonra takımdan ayrıldı. Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maça çıkmış ve 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic\'i Zenit\'e kiraladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    zaten Fenerbahçe şampiyon olamckk 11 80 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    fb hiç ücret açıklamıyor federasyonda ne gösteriyor acaba, dış basından sözleşmeleri öğreniyoruz. diğer tüm kulüpler ücretleri açıklıyor. burada neden şeffaf olmuyorlar? 76 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tff den galatasaraya tarihi ceza bekliyoruz adanademirspor maçındaki bu ayıbı temizleyin Türk futbolunu rezil ettiniz 11 50 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    anladılar sampiyon olamayacaklarını elden cikarmalar basladi. lan hiç güleceğim yoktu. 27 18 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    Yağı bol bulunca Ver coşkuyu VEEEEEEEEER ?? 38 5 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    deer oooo 0 0 Yanıtla
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