Fenerbahçe, Yeni Transferler ve Sözleşme Uzatmaları İçin İmza Töreni Düzenledi

Spor

Fenerbahçe, yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşme uzattığı Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe, yeni transferler Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için yapılan imza töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. İmza törenine Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Mario Branco, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları Lugano maçına odaklandıklarını söyleyerek, "Yarın 19 Temmuz, Fenerbahçe için çok önemli bir tarih. Aynı zamanda bugün yeni sezon öncesi ilk kez seyircimiz önünde oynayacağız. Öncelikle burada olan tüm oyuncularımıza teşekkür ederim. Hem bizle kalmaya devan eden, bize güven oyunculara hem de projeye inan yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mert Hakan Yandaş: "Burada devam ettiğim için çok mutluyum"

Fenerbahçe'de devam ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Yarın için Dünya Fenerbahçeliler Günü'müzü şimdiden kutluyorum. Benim için Fenerbahçe'de ilk gün buraya geldiğimde nasıl heyecanlıysam bugün de artarak devan eden bir mutluluk. Sözleşmeye devam etme kararı alındıktan sonra bana geldiklerinde başkanımız, yönetimimi ve sportif direktörümüz Mario Branco ile konuşmamız 1 dakika sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. İlk gün de Fenerbahçe'ye geldiğim için çok şanslıydım. Bugün de çok şanslıyım. Artık hedeflediğimiz şampiyonluklara birlikte ulaşmamız gerektiğine düşünüyorum. Bunun için de saha için saha dışında gerekli bütün mücadele için elimizden geleni yapıyoruz. Bu benim adıma, takımımız adına hep böyle. Takımımıza yararlı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Allan Saint-Maximin: "Buraya gelmek planlarım içerisinde yoktu Mario arayana kadar"

Transfer sürecini anlatan Allan Saint-Maximin, "Sizlere dürüst olacağım. Buraya gelmek planlarım içerisinde yoktu Mario arayana kadar. Kendisi ile konuştuktan sonra fikirlerim netleşti. Aynı şekilde hocamız Jose Mourinho ile konuşma yaptık. 1 saatlik konuşmalardan sonra buraya gelmeye karar verdim. Onlar, benim buraya gelebilmem için her şeyi koydular. Benim iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Mario Branco'suz sanırım böyle bir transfer gerçekleşmeyebilirdi. Onun söyledikleri çok önemliydi. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana duyduğu güvenden dolayı. Elimden geleni yapıp, Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun: "Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum"

Cenk Tosun ise Fenerbahçe gibi bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen başta Başkanımız Ali Koç olsun, sonra Mario ile Acun Ağabeye çok teşekkür ediyorum, bana bu şansı verdikleri için. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savacağıma söz vermek istiyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çoğunu milli takımdan tanıyorum. Tadic ile Dzeko ile dışarıda görüşüyordum, onlar da bana çok yardımcı oldu. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Elimden geleni sahada vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Çağlar Söyüncü: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynarken kendini kiralık oyuncu olarak hissetmediğini hatırlatan Çağlar Söyüncü, "Geçen sene kiralıktım. Hiçbir zaman kendimi kiralık oyuncu olarak bu kulüpte görmedim. Çok büyük bir camia olduğu için hiçbir zaman kiralık oyuncu olarak hissetmedim. Başkanımız geçen sene planımı sorduğunda, 'İlk önceliğimin Fenerbahçe' dedim. Yazın da tekrar bir konuşmamız oldu, fikrimi sordu, 'İlk önceliğim Fenerbahçe' dedim. 1 ay boyunca hiçbir kulüple, hiçbir menajerle görüşmedim. Başkanımız, Mario ve Acun Ağabeye teşekkür ederim. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyon olmak. Bunun için sahada mücadele edeceğiz. Dünya çapında da bir hocamız var. Bunun için de çok şanslıyız. Burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Levent Mercan: "Bu büyük camianın parçası olduğum için çok mutluyum"

Takıma katıldığı ilk günden beri çok mutlu olduğunu söyleyen Levent Mercan, "Adaptasyon olarak hiçbir sorun olmadı. Takım arkadaşlarım ilk günden beri beni destekledi. Bu büyük camianın parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçirebiliriz" dedi.

Oğuz Aydın ise transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesi güzel ve büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Mario'ya teşekkür ederim, transfer sürecini çok iyi yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Çetin de sözleşme uzattığı için mutluluğunu dile getirdi.

Cenk Tosun: "Kendimi 3. forvet olarak görmüyorum"

Daha önce Fenerbahçe'den teklif almasının sorulması üzerine Cenk Tosun, "O zamanki şartlar onu uygun gösteriyordu. O zaman teklifi kabul etmedim. Şu andaki şartlar daha uygundu. Burası çok büyük bir camia. Ben de hocayla yarım saat, saat 1 saat konuştan sonra projesine inanarak bu büyük camiasının parçası olmak istedim" diye cevap verdi. Kendini takım içinde 3. forvet olarak görmediğini vurgulayan Tosun, "Burada bütün futbolcular çok değerli. Ben buraya rekabete girmeye geldim. Yapabileceklerime güveniyorum. Fenerbahçe'ye en faydalı kimse o oynayacak. Ben de o rekabete girip atabildiğim kadar gol atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Allan Saint-Maximin: "Kendi kalitemi gayet iyi biliyorum"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediğini belirten Allan Saint-Maximin sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu başarabilirsek benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Kendi kalitemi gayet iyi biliyorum. Formda olduğum zaman neler yapabileceğimi gayet iyi biliyorum. Futbol sadece saha içinde olan bir durum değil, saha dışı da çok önemli. Eğer bir takım sizi getirmek için çok büyük bir uğraş yapıyorsa saha dışında, sizin de karşılığını sahada vermeniz gerekiyor. Ben de kalitemi göstermek için sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mario Branco, yabancı kuralıyla ilgili gelen soruya, "Şu anda Türkiye'de 3. sezonundayım. İlk sezonumda 14+1, bir de 21 yaş altı kuralı vardı. Geçen sezon da aynı şekilde 14+1. Bu sezon da 12 yabancı oyuncu olacak. Türk oyuncuları oynatma konusunda herhangi bir limit olmayacak. Böyle bir kural koyuldu, bizlerin de bu kurala adapte olması gerekiyor. Geçen seneden imza atan yabancı oyuncular sıkıntı olabilir. Şöyle adaptasyon süreci de olabilir bana göre, geçen sene imza atan oyuncuların gelecek sezon da oynaması için böyle bir durum da gerçekleşebilir" dedi.

Mario Branco: "Transferlerimizin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum"

Transferlerin yüzde 85'ini tamamladıklarını söyleyen Branco, "Siz de gördünüz, 7 oyuncu buradaydı. Taraftarları gayet iyi anlıyorum. Ben de şu an transferleri tamamlamak isterdim. Bu dinamik bir süreç. Şu anda yeni bitmiş Avrupa Şampiyonası var. 15 Eylül'e kadar açık olacak transfer penceresi mevcut. Şu andaki gidişattan memnunum. Geçen seneki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. Belki takım içerisinde 1-2 değişiklik söz konusu olabilir. İskelet kadroyu tutabildiğimiz için çok mutluyuz. Geçen sezon bu takım puan olarak çok sıra dışı bir sezon geçirdi. Umarım şampiyonluk için daha iyisini göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ferdi'yi kaybetmek istemeyiz"

Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi olduğunu ifade eden Mario Branco, "Bu da aynı zamanda iyi bir işaret. Bu geçen sezon iyi iş yaptığımızı gösteriyor. Başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutabilmek. Ferdi bu takımın ve A Milli Takım'ın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Hiç şüphe yok ki bazı oyuncularımız takımdan ayrılacaklar. Yabancı kuralından dolayı bazı oyuncularla yollarımızı ayırabiliriz. Anahtar ve önemli oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğuz Aydın'ın transferini 24 saat içinde bitirdik"

Oğuz Aydın'ın transfer sürecini anlatan Branco, "Oğuz başından beri bize gelmek istedi. Biz de aynı şekilde onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda 24 saat içinde bu transferi bitirdik. Onu kim, hangi menajer aradı, bilmiyorum. Önemli olan burayı seçmesi. Diğer konular benim ilgilendiğim konular değil" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL