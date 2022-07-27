Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
27.07.2022 23:48
Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putiin tezahüratlarına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.
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27.07.2022 23:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı! - Son Dakika