Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı! - Son Dakika
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Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!

27.07.2022 23:48

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putiin tezahüratlarına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.

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Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı! - Son Dakika
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