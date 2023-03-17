Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, cehenneme düştü! Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, cehenneme düştü! Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

17.03.2023 15:55

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin fikstürü açıklandı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen İspanyol ekibi Sevilla, çeyrek finalde İngiliz temsilcisi Manchester United ile eşleşti. Bu mücadelede tur atlayan taraf yarı finalde Juventus-Sporting maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın kulüpler bazında ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

SEVILLA'NIN RAKİBİ MANCHESTER UNITED OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finalde Manchester United'ın rakibi oldu. İngiliz devi turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bu maçta tur atlayan taraf ise yarı finalde Juventus- Sporting mücadelesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Juventus/Sporting Lizbon - Manchester United/Sevilla
  • Feyenoord/Roma - Bayer Leverkusen/U.S. Gilloise

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da rövanşlar ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final mücadelelerinde ilk maçlar 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'de oynanacak.

YORUMLAR (1)
  • Fatih KAZAK: Cehennem grubu haberin başlığı. Fener elendi isterse gayya kuyusuna düşsünler. Bizi ilgilendirmez artık. Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, cehenneme düştü! Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, cehenneme düştü! Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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