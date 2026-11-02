Fenerbahçe yönetimi Conceiçao\'yu İstanbul\'a davet etti, 1,5 yıllık teklif yaptı

FENERBAHÇE'DE bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında teknik direktörlük görevi için Portekizli Sergio Conceiçao'ya teklif yapma kararı alındı.

Fenerbahçe Yönetimi bugün kulüp binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda teknik direktör adayları ve gündemdeki diğer konular görüşüldü. Teknik direktörlük için Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı. 51 yaşındaki teknik adama sözleşme teklifi yapıldı ve İstanbul'a davet edildi. Sarı-lacivertliler, ilk etapta 1,5 yıllık sözleşme teklif ederken Portekizli hocanın isteği ise 2,5 yıllık sözleşme oldu. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor.