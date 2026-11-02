Fenerbahçe yönetimi Conceiçao\'yu İstanbul\'a davet etti, 1,5 yıllık teklif yaptı

Fenerbahçe yönetimi Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti, 1,5 yıllık teklif yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe yönetim kurulu bugünkü toplantıda Sergio Conceiçao'ya teknik direktörlük teklifi yapma kararı aldı. 51 yaşındaki teknik adam İstanbul'a davet edilirken 1,5 yıllık sözleşme önerildi, Conceiçao 2,5 yıllık sözleşme istiyor ve görüşmeler sürüyor.
FENERBAHÇE'DE bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında teknik direktörlük görevi için Portekizli Sergio Conceiçao'ya teklif yapma kararı alındı.
Fenerbahçe Yönetimi bugün kulüp binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda teknik direktör adayları ve gündemdeki diğer konular görüşüldü. Teknik direktörlük için Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun ismi ön plana çıktı. 51 yaşındaki teknik adama sözleşme teklifi yapıldı ve İstanbul'a davet edildi. Sarı-lacivertliler, ilk etapta 1,5 yıllık sözleşme teklif ederken Portekizli hocanın isteği ise 2,5 yıllık sözleşme oldu. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?