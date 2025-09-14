Fenerbahçe Yönetimi Şampiyonluğa İnanıyor

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, " Yeni transferlerimiz tam randıman vermeye başladığı zaman o zaman Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Belgü, "Güzel bir akşam oldu. Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Oyuncuları, teknik heyeti kutluyoruz. Hakikaten kısa bir süre içerisinde teknik heyetin etkisini net bir şekilde oyunda gördüğümüzü düşünüyorum. Fenerbahçe topla %73'le oynamış. Bu güzel bir oran. Hep önde bastı. İnşallah temennimiz bundan sonraki maçlarda da takımımız aynı performansı gösterir" diye konuştu.

'TRABZONSPOR'UN HAKEMLE İLGİLİ ATTIĞI TWEETTEN SONRA ETKİLENDİLER DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Karşılaşmadaki hakem yönetimini değerlendiren Belgü, "Burada önemli hususlardan bir tanesi, çok ilginç bir şekilde hakemin ikinci yarıda taraf değiştirmesi oldu. Daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzonspor'un hakemle ilgili attığı tweetten sonra etkilendiler diye düşünüyorum. Bütün hakemlerin adil bir maç yönetmesini bekliyoruz. Rica ediyorum, bunlara dikkat etmemiz lazım. Bakın bizim bir golümüz verilmedi. Çok net bir gol. Hepimiz de bunu gördük. Ama bununla ilgili biz fazla konuşacak değiliz" ifadelerini kullandı.

'SPORDAKİ DOSTLUĞU ÖN PLANA ÇIKARAN AÇIKLAMALAR YAPMALARI LAZIM'

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap veren Belgü, şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim Trabzon Belediye Başkanı'na. Ben Trabzonspor başkanının neler söylediğini bilmiyorum ama Trabzon Belediye Başkanı maç oynanırken abuk sabuk bir tweet atmış, değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bakın net bir şekilde söyleyeyim; bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Bunların hepsi siyasi bir yer edinmek için bir belediye başkanının kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri zaten yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Bu terbiyesizlikler öyle klavye başlında yapılmaz. Neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Hepimiz farklı partileri tutuyoruz. Ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. O yüzden biraz daha aklıselim, spordaki dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Böyle garip açıklamalarla sadece Türk futboluna zarar veriyorlar."

'MHK'NİN MUTLAKA VE MUTLAKA KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRMESİ LAZIM'

Fenerbahçe için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Belgü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüp bakıyorum ben, şampiyonluk için rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor ne yazık ki. Senelerdir, iki senedir bunu gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor, çok ilginç bir şekilde. Dolayısıyla futbol federasyonunu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyorum. Biz de kendileriyle görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz, rahatsızlıklarımızı kendilerine de söylüyoruz. MHK'nin mutlaka ve mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyorlar. Bakın bugünkü orta hakemin de VAR hakeminin de çok fazla deneyimi yoktu. Hatalara bizim söyleyecek herhangi bir lafımız yok, hata yapabilir ama bilinçli yapılan şeyler hiçbirimizin gözünden kaçmıyor. Yani çok net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutuluyor. Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya gayret ediyorum ama bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Her durumda, her vaziyette biz çıkarız; Trabzon'da da oynarız, burada da oynarız. Ortaya, sahaya yüreğimizi koyarız. Elimizden gelen her şeyi Fenerbahçe için yaparız. Hiç kimseden de korkumuz yok."

'FENERBAHÇE'Yİ BU SENE ŞAMPİYON OLARAK GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Teknik direktör Domenico Tedesco ve yeni transferlerin performansını da değerlendiren Belgü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ilk maç ama açıkçası ön tarafta yapılan baskıyı ben çok beğendim. 11'e 11'ken de öyleydi, 10 kişi kaldığında 'Eyvah' dedik. Biliyorsunuz biz 10 kişi kaldığımız zaman bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ama burada gayet kontrollü, gayet iyi oynadık. Trabzon da ikinci yarıya akılcı bir oyun planıyla çıktı. Bizim takımımız bizi biraz uyuttular. Elinden geleni yaptı ama daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz tam randıman vermeye başladığı zaman o zaman Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz."