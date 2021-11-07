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Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar

07.11.2021 19:03
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Attila Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Miha Zajc'a ve cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yerine de Nazım Sangare'ye görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, üçlü savunmasını Attila Szalai, Kim Min-jae ve Marcel Tisserand'dan kurdu. Orta sahada Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer'e şans veren Pereira, kanatlarda ise Nazım Sangare ile Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi.

53 yaşındaki çalıştırıcı, forvet hattında ise İrfan Can Kahveci'nin önünde Mergim Berisha'dan gol bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo ve Filip Novak ise Vitor Pereira'dan forma bekledi.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da mücadelede takımını yalnız bıraktı.

Mesut ve Serdar Aziz yedekte

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer aldı.

En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alan Mesut, sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçlarını kaçırmıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp mücadelelerinde takımını yalnız bırakmıştı.

Taraftardan yoğun destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçında takımlarına önemli destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, tirbünlerin de büyük bölümünü doldurdu.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


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