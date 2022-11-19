Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a Altay Bayındır tepkisi! Nejat İşler'den de yorum gecikmedi - Son Dakika
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Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a Altay Bayındır tepkisi! Nejat İşler'den de yorum gecikmedi

19.11.2022 22:52

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Stefan Kuntz'un Altay Bayındır'a forma şansı vermemesine tepki gösterdi. Dündar, Bayındır'ın yedek bırakılmasının adaletsizlik olduğunu söylerken ünlü oyuncu Nejat İşler de yorumda bulundu.

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın kalesindeki tercihine Uğur Dündar'dan sert yorum geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"ADALETSİZ BİR YAKLAŞIM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar maç biter bitmez, "Kuntz'un Fenerbahçe'nin sürekli oynayan kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması hem adaletsiz hem de yanlış bir yaklaşım. Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" paylaşımı yaptı.

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NEJAT İŞLER'DEN OLAY YORUM

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ünlü sanatçı Nejat İşler, Uğur Dündar'ın paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti. İşler, "Yapma Uğur abi. Çocuk şahane oynadı" yorumunu bıraktı. Dündar da ağlayan göz emojisi kullanarak, "Haklısın kardeşim" yanıtını verdi.

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"SONUNA KADAR SAVUNURUM"

Uğur Dündar yaşananların ardından bir paylaşım daha yaptı. Dündar, "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak tek başıma bile kalsam, milli forma giydirilirken adaletsizliğe uğrayan futbolcularımızı sonuna kadar savunurum. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz..." paylaşımıyla Nejat İşler'e gönderme yaptı.

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Stefan Kuntz, Nejat İşler, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a Altay Bayındır tepkisi! Nejat İşler'den de yorum gecikmedi - Son Dakika


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