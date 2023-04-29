Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç Divan Toplantısında üyelere sert konuştu! "Başkan adayı bulun seçim yapalım" - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç Divan Toplantısında üyelere sert konuştu! "Başkan adayı bulun seçim yapalım"

29.04.2023 15:44

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Nisan ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda 40 ve 50.yılını dolduran üyelere Ali Koç plaket verecekti. İsmi okunan 28 üyeden yalnızda 4'ünün salonda olduğu ortaya çıktı. Ali Koç, dakikalarca ayakta kaldı. O anlar izleyiciler tarafından tepki aldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

DAKİLARCA AYAKTA BEKLEDİ

Yüksek Divan Kurulu için toplanan Fenerbahçeliler 40 ve 50.yılını dolduran üyeleri onurlandırmak istedi. 40 ve 50.yılını dolduran üyelere Ali Koç plaket vermek için ayağa kalktı. İsmi okunan 28 üyeden yalnızda 4'ünün salonda olduğu ortaya çıktı. Ali Koç'un dakikalarca ayakta kaldığı görülürken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"BAŞKAN ADAYI BULUN KONUŞALIM"

Öte yandan üyelere de sert şekilde çıkışan Ali Koç, "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz, bulun genel kurula gidelim. Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Başkan adayı bulun demek en kolayı Ali koç kendini vazgeçilmez görüyor anlaşılan sen çık genel kurula gidiyorum seçim yapacağız de korkma o zaman aday yada adayları görürsün bu kulübü senden daha iyi yönetecek birileri mutlaka var Ali koc Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
500
Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç Divan Toplantısında üyelere sert konuştu! 'Başkan adayı bulun seçim yapalım' - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın
16:49 "Sabrımı taşırıyorsunuz" diyen Ali Koç resti çekti: Başkan bulun gidelim
16:16 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi
16:11 Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
16:12 Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor
16:06 Divan toplantısında konuşan Ali Koç, Galatasaray'ı resmen bombaladı: Köstebeğinizle gitmişsiniz
16:00 Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Yanına gelen Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a beklemediği tepki: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Seçime 14 gün kala Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısında bulundu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
15:49 Seçime günler kala Kılıçdaroğlu'ndan "sağduyu" çağrısı: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 17:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç Divan Toplantısında üyelere sert konuştu! "Başkan adayı bulun seçim yapalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement