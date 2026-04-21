Fenerbahçe Ziraat Kupası\'na Veda Etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakaya Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı. İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe'de 56'da Talisca ve Fred hamleleri geldi. Tedesco, daha sonra kanat oyuncularında değişikliğe giderken, sarı-lacivertliler rakip kalede bulduğu pozisyonlarda gol çıkaramadı. Yeşil-beyazlılara karşı kalesinde net pozisyon da vermezken, 90 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda uzatma dakikalarına geçildi. Konyaspor atağında ceza sahasında Semedo ile Kramer arasında yaşanan ikili mücadele sonrası VAR'dan maçın hakemi Ozan Ergün'e uyarıda bulunuldu. Pozisyonun tekrarını izlemek üzere kenara gelen Ergün, ceza sahası içinde çekme olduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Yeşil-beyazlılar 120+2. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçerken, mücadele de bu golle sonuçlandı. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, kupaya veda etti. Konyaspor ise adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Kanarya, kupada bu sezon 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda Talisca 3 golle en golcü isim olurken, Marco Asensio 2 gole imza attı. Dorgeles Nene, Archie Brown, Sidiki Cherif ve Musaba ise 1'er gollük katkı sağladı. - İSTANBUL