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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, üst üste maçlara çıktığı sıkışık takvimde rotasyonlu bir kadroyla mücadele etmeyi planlıyor. Adanaspor ise Fenerbahçe'nin rakibi olarak çıktığı 4. turda Esenler Erokspor'u yenerek bu aşamaya geldi. Fenerbahçe'de ise 6 oyuncu eksik olacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Adanaspor\'u ağırlıyor
16.01.2024 - 10:04,
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

6 eksik

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Kaynak: AA
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