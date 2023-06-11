Oyundan alınınca çok sinirlendi! Caner Erkin'den olay hareket - Son Dakika
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Oyundan alınınca çok sinirlendi! Caner Erkin'den olay hareket

11.06.2023 22:13

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk yarıyı Başakşehir'e karşı 2-0 öne kapattı. Başakşehir'de oyundan alınan Caner Erkin, Emre Belözoğlu'na tepki göstererek formasını yere fırlattı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 30'uncu dakikada 2-0 öne geçti.

Oyundan alınınca deliye döndü! Ziraat Türkiye Kupası'nda eski Fenerbahçeliden skandal hareket

3 OYUNCU BİRDEN DEĞİŞTİRDİ

Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Belözoğlu, 34. dakikada 3 hamle yaptı. Caner Erkin, Biglia ve Serdar Gürler oyundan çıktı. Lucas Lima, Adnan Januzaj ve Karzev oyuna girdi.

Oyundan alınınca deliye döndü! Ziraat Türkiye Kupası'nda eski Fenerbahçeliden skandal hareket

CANER DELİYE DÖNDÜ

Başakşehir'de oyundan çıkan isimlerden biri olan Caner Erkin, kenara gelirken tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı.

Oyundan alınınca deliye döndü! Ziraat Türkiye Kupası'nda eski Fenerbahçeliden skandal hareket
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Son Dakika Spor Oyundan alınınca çok sinirlendi! Caner Erkin'den olay hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyundan alınınca çok sinirlendi! Caner Erkin'den olay hareket - Son Dakika
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