Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 30'uncu dakikada 2-0 öne geçti.
Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Belözoğlu, 34. dakikada 3 hamle yaptı. Caner Erkin, Biglia ve Serdar Gürler oyundan çıktı. Lucas Lima, Adnan Januzaj ve Karzev oyuna girdi.
Başakşehir'de oyundan çıkan isimlerden biri olan Caner Erkin, kenara gelirken tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı.
Son Dakika › Spor › Oyundan alınınca çok sinirlendi! Caner Erkin'den olay hareket - Son Dakika