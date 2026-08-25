Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattı. Avrupa'dan da talipleri bulunan genç futbolcu, turuncu-yeşilli ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'in yeni adresi Alanyaspor oldu. Turuncu-yeşilli ekip, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ALANYASPOR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Kadrosunu genç ve gelişime açık isimlerle güçlendirmek isteyen Alanyaspor, bir süredir gündeminde bulunan Emre Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin ardından taraflar transfer konusunda anlaşmaya vardı. Akdeniz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VARDI

Emre Demir'in CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve Red Bull Salzburg tarafından da yakından takip edildiği belirtildi. Alanyaspor ise somut adım atarak genç futbolcunun transferini tamamladı.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre, Alanyaspor'un teklifini kabul ederek kariyerine Akdeniz ekibinde devam etme kararı aldı. Asıl mevkisi 10 numara olan sol ayaklı futbolcu, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Alanyaspor, Emre Demir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    niye satıyor yerli ve milli oyuncu 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı
Galatasaray, Trabzonspor’un gündemindeki golcüye talip oldu Galatasaray, Trabzonspor'un gündemindeki golcüye talip oldu
Gençlerbirliği’nden Montella’ya çağrı: Milli takıma kaleci önerimiz ektedir Gençlerbirliği'nden Montella'ya çağrı: Milli takıma kaleci önerimiz ektedir
İddia vahim Köpeğini gezdiren küçük kızı bıçakladı, annesinin kolunu kırdı İddia vahim! Köpeğini gezdiren küçük kızı bıçakladı, annesinin kolunu kırdı

15:49
Yazışmalar paylaşıldı Günübirlik iş arayan kadına ahlaksız teklif
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan kadına ahlaksız teklif
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:22
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:08:20. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement