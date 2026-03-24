Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Fenerbahçe’de 4 Nisan’da yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TOPLANTI ERTELENDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Yüksek Divan Kurulu toplantısının ileri bir tarihe alındığını açıkladı. Kulüp, kararı YDK üyelerine gönderdiği mesajla duyurdu.

YENİ TARİH VE YER BELLİ OLDU

Yapılan bilgilendirmeye göre toplantı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

“EK SÜRE İHTİYACI DOĞDU”

Kulüpten yapılan açıklamada, idari ve mali verilerin eksiksiz ve şeffaf şekilde sunulabilmesi için ilgili kurullara ek süre tanınması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle toplantının ertelendiği ifade edildi.

GÖZLER YENİ TARİHTE

Alınan bu karar sonrası gözler 18 Nisan’daki toplantıya çevrildi. Toplantıda kulübün geleceğine dair önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.