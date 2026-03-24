Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

24.03.2026 14:15
Fenerbahçe, 4 Nisan’da yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısının 18 Nisan’a ertelendiğini açıkladı.

TOPLANTI ERTELENDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Yüksek Divan Kurulu toplantısının ileri bir tarihe alındığını açıkladı. Kulüp, kararı YDK üyelerine gönderdiği mesajla duyurdu.

YENİ TARİH VE YER BELLİ OLDU

Yapılan bilgilendirmeye göre toplantı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

“EK SÜRE İHTİYACI DOĞDU”

Kulüpten yapılan açıklamada, idari ve mali verilerin eksiksiz ve şeffaf şekilde sunulabilmesi için ilgili kurullara ek süre tanınması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle toplantının ertelendiği ifade edildi.

GÖZLER YENİ TARİHTE

Alınan bu karar sonrası gözler 18 Nisan’daki toplantıya çevrildi. Toplantıda kulübün geleceğine dair önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • okanyilmaz1986 okanyilmaz1986:
    Tüzükte değişiklik yapın lütfen. Bir sezon başarısız olan yönetimin görevi bir sonraki sezon öncesi sona ermesi gerekiyor olması lazım.Artık bahane dinlemekten yorulduk ve bunaldık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
