Fenerbahçe\'de Mert Hakan Yandaş\'a büyük ilgi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakiakda Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
Karşılaşma için konakladığı otelden stadyuma hareket eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, otelden çıkış yapan kaptan Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi gösterdi. Deneyimli oyuncuya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Geride bıraktığımız günlerde PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.
