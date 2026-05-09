Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi

09.05.2026 18:38
TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, konakladığı otelden stadyuma hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın otelden ayrıldığı sırada Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

KRİTİK MAÇ SAAT 20.00'DE

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakiakda Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MERT HAKAN YANDAŞ'A BÜYÜK İLGİ

Karşılaşma için konakladığı otelden stadyuma hareket eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, otelden çıkış yapan kaptan Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi gösterdi. Deneyimli oyuncuya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Geride bıraktığımız günlerde PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. 

