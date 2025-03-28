Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti

Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti

Fenerbahçeli futbolcular, Bodrum FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Rüzgar Adıyaman'ı yediği gol sonrası teselli etti. Genç file bekçisinin gol sonrası yaşadığı üzüntüye kayıtsız kalmayan sarı-lacivertli oyuncular genç kaleciye moral verdi.

28.03.2025 22:00
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Süper Lig'de ilk kez forma şansı bulan Bodrum FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, Fenerbahçe maçında yaptığı hatayla dikkat çekti.

GOL YEDİ, MORALİ BOZULDU

36'ncı dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği hücumda İrfan Can Kahveci ortasını yaptı. Bodrum FK'da kalesini terk eden Rüzgar Mehmet Adıyaman topu tek yumrukla uzaklaştırmak istedi. Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın hatasında top Sebastian Szymanski'nin önünde kaldı. Sebastian Szymanski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bodrum FK'da genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı. Rüzgar Mehmet Adıyaman'ı teselli eden isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Sofyan Amrabat da yer aldı. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Futbolseverler, "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma demektir" yorumları yaparak Fenerbahçeli futbolcuların davranışına övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe, Adıyaman, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    VAH VAH ZATEN GOL YEMESİ İÇİN O ZAVALLI OYNATILDI TİYATRO DA 32 31 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    O kaleciyle berabere kalmak bile imkansız. Formalite maç. 22 18 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Bazilarin zoruna gitmiş sizde olsaydi . Biz saygi duyardık. insanlik görün biraz. 17 10 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    kardeşim sen kaleci olmak zorunda mısın? 6 12 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    ZEKO VE TADİC BİDAHA FORMA GİYMEMELİ EMKLİ OLMUŞ KOŞACAK HALLETİ YOK İKİSİ OYUNA GİTİNCE TAKIM ÇOK ZOTLANDIR 2 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bütün kaleciler gibi hata yaptı ve yapacak, hemen kötü yorum yapmayın. 5 0 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Daha çok ödül veriyo gibiler ... 0 0 Yanıtla
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