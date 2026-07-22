Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası için Belgrad'da bulunan Fenerbahçe'nin pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sarı-lacivertli takımın geride kalan sezonunu sert bir dille eleştirdi ve iki eski takım arkadaşını doğrudan hedef aldı. Lagumdzija'nın "felaket" olarak nitelendirdiği açıklamalarına, Fransız yıldız Earvin Ngapeth Instagram'dan çok sert bir yanıt verdi.

ADIS LAGUMDZIJA İKİ ESKİ ARKADAŞINI HEDEF ALDI

Bosnalı milli oyuncu Adis Lagumdzija, Meridian Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe'deki sezonla ilgili perde arkası detayları paylaştı. Lagumdzija, özellikle Polonyalı pasör Bartosz Bednorz ve Fransız Earvin Ngapeth'i işaret ederek ''İnsanlar hakkında kötü konuşmayı sevmem ama diğer oyuncular bizim hakkımızda kötü konuştular ve bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle Polonyalı oyuncu ve Fransız oyuncu. Bir felaket yarattılar. Sezon boyunca bizi aşağı çektiler ve sonunda sırf kendi derilerini kurtarmak için yaptığımız işe ve her şeye haksızlık eden açıklamalar yaptılar.'' dedi.

NGAPETH'TEN AĞIR YANIT

Lagumdzija'nın sözlerine cevap gecikmedi. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Earvin Ngapeth, sosyal medya hesabından Bosnalı oyuncuya çok sert çıktı. Fransız isim yaptığı açıklamada ''Kariyerinde, biri benimle olmak üzere iki büyük kupa kazandın. Lube'den sonraki transferin de o sezon sayesindeydi. O kadar kötü ve kibirliydin ki kendi takımın bile sana artık katlanamıyordu. Sen sandığın gibi bir oyuncu değilsin. Biz aynı klasmanda değiliz, ufaklık. Karşılaştığımızda gelip benden özür dileyeceğini de çok iyi biliyorsun. O zamana kadar VNL'de kürsüye çıkmaya çalış. Senin için bu bile muazzam bir başarı olur.'' ifadelerini kullandı.