Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler - Son Dakika
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Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler
22.07.2026 17:21
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Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası için Belgrad'da bulunan Fenerbahçe'nin pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sarı-lacivertli ekibin geride kalan sezonunu eleştirdi ve iki takım arkadaşını hedef aldı. Milli oyuncunun ''felaket'' benzetmesine Fransız yıldız Earvin Ngapeth, sosyal medya hesabından sert bir yanıt vererek eski takım arkadaşına savaş açtı.

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası için Belgrad'da bulunan Fenerbahçe'nin pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sarı-lacivertli takımın geride kalan sezonunu sert bir dille eleştirdi ve iki eski takım arkadaşını doğrudan hedef aldı. Lagumdzija'nın "felaket" olarak nitelendirdiği açıklamalarına, Fransız yıldız Earvin Ngapeth Instagram'dan çok sert bir yanıt verdi.

ADIS LAGUMDZIJA İKİ ESKİ ARKADAŞINI HEDEF ALDI

Bosnalı milli oyuncu Adis Lagumdzija, Meridian Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe'deki sezonla ilgili perde arkası detayları paylaştı. Lagumdzija, özellikle Polonyalı pasör Bartosz Bednorz ve Fransız Earvin Ngapeth'i işaret ederek ''İnsanlar hakkında kötü konuşmayı sevmem ama diğer oyuncular bizim hakkımızda kötü konuştular ve bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle Polonyalı oyuncu ve Fransız oyuncu. Bir felaket yarattılar. Sezon boyunca bizi aşağı çektiler ve sonunda sırf kendi derilerini kurtarmak için yaptığımız işe ve her şeye haksızlık eden açıklamalar yaptılar.'' dedi. 

NGAPETH'TEN AĞIR YANIT

Lagumdzija'nın sözlerine cevap gecikmedi. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Earvin Ngapeth, sosyal medya hesabından Bosnalı oyuncuya çok sert çıktı. Fransız isim yaptığı açıklamada ''Kariyerinde, biri benimle olmak üzere iki büyük kupa kazandın. Lube'den sonraki transferin de o sezon sayesindeydi. O kadar kötü ve kibirliydin ki kendi takımın bile sana artık katlanamıyordu. Sen sandığın gibi bir oyuncu değilsin. Biz aynı klasmanda değiliz, ufaklık. Karşılaştığımızda gelip benden özür dileyeceğini de çok iyi biliyorsun. O zamana kadar VNL'de kürsüye çıkmaya çalış. Senin için bu bile muazzam bir başarı olur.'' ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler
Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler - Son Dakika

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