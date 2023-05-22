Fenerbahçeli Samet Akaydin "Tükürük" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in stoperi Samet Akaydin'in rakibi Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket gündem olmuştu.

"TÜKÜRÜK" KRİZİ

Mücadelede Trezeguet penaltıdan fileleri havalandırırken, gol sonrası secde etmişti. O sırada yanından geçen Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in ise sosyal medyada dolaşan görüntülerde Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Samet Akaydin'in 18.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla iddiaları sert bir dille yalanlayan Samet Akaydin yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

TREZEGUET: GÖRÜNCE KÖTÜ HİSSETTİM

Trabzonspor'un yıldızı Mahmoud Trezeguet, 4-1 kazandıkları Karagümrük maçından sonra "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim o an görmediğim için de şanslıyım. Kötü hissettim görünce ama daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum" açıklamasını yaptı.