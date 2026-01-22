Fenerbahçeli taraftarlar kaybedilen maç sonrası Skriniar'ı göklere çıkardı - Son Dakika
Fenerbahçeli taraftarlar kaybedilen maç sonrası Skriniar'ı göklere çıkardı

Fenerbahçeli taraftarlar kaybedilen maç sonrası Skriniar'ı göklere çıkardı
22.01.2026 23:33  Güncelleme: 23:34
Fenerbahçeli taraftarlar Aston Villa'ya kaybedilen maç sonrası Milan Skriniar'ın performansına övgü dolu yorumlarda bulundu. Skriniar, takımının maçı kaybetmesine rağmen 8.8 rating ile maçın en yüksek ratingli oyuncusu olmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

MAÇA DAMGA VURAN İSİM: SKRINIAR

Fenerbahçe forması giyen takım kaptanı Milan Skniar, maçı kaybetmelerine rağmen gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Mücadeleye damga vuran yıldız oyuncu, 8.8 rating ile maçın en yüksek ratingli oyuncusu oldu.

''YA SKRINIAR OLMASAYDI?''

Fenerbahçeli taraftarlar maçın sonunda Slovak oyuncuya hakkını verdi. Sosyal medya hesaplarından binlerce yorum yapan sarı-lacivertli taraftar, ''Skriniar olmasaydı fark yiyebilirdik'', ''Ya Skriniar olmasaydı?'', ''Duvar gibi karşılarında durdu, top bile geçirmedi'' yorumlarıyla yıldız oyuncuya övgü dolu sözler sarf etti. Skriniar ayrıca, maç sonunda tribünler tarafından özel olarak destek olunan isim oldu.

İşte Skriniar'ın Aston Villa maçı performansı:

  • 23 Savunma Aksiyonu
  • 14 Top Uzaklaştırma
  • 2 Top Çalma
  • 2 Şut Engelleme
  • 2 Pas Arası
  • 1 Çizgiden Top Çıkarma
  • 1 Bariz Gol Pozisyonu Engelleme
  • 5/7 Düello Kazanma
  • 1 Faul Kazandırma
  • 88 Topla Buluşma
  • %92 Pas İsabeti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A Osman A:
    Adam İsmail ile beraber gerçekten hatasız ve iyi oynadılar. 11 2 Yanıtla
  • Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    bencede iyi atıyordu kendini yere ligdeki gibi ama avrupa yemedi o iyi atışı 2 9 Yanıtla
  • 250934 250934:
    şu adamın yanına lugano gibi deli bulamadık 2 0 Yanıtla
