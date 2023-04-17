Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini öne sürerek hakemi tehdit ettiği iddialarını reddetti

Serkan süper olmuş:

Bunlar ne ya stadın ortasına kadar gelmiş tff bunlara tarihin en büyük cezasını cermeli, naçın hakemine de düdük astırmalı... Mahalle maçında böyle penaltı verilmez adam rakibin üstüne çullanıp hakemin gözü önünde kendini yere atıyor... Var nerde vayyy vayyyyy