Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini öne sürerek hakemi tehdit ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika
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Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini öne sürerek hakemi tehdit ettiği iddialarını reddetti

17.04.2023 09:10
Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini öne sürerek hakemi tehdit ettiği iddialarını reddetti

Fenerbahçe'de yönetici Ahmet Ketenci, MKE Ankaragücü maçının devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'la yaşadığı tartışmayla ilgili iddiaları yalanlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini öne sürerek tehdit ettiği iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın devre arasında sarı-lacivertli yöneticiler sahaya girerek hakeme tepki göstermişti. Yaşanan olaylarda yönetici Ahmet Ketenci'nin hakem Atilla Karaoğlan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiği iddia edilmişti. Ketenci sessizliğini bozdu.

"KÜLLİYEN YALAN"

İddiaları yalanlayan Ketenci, Beyaz TV'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Hakemi tehdit ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın adını kullanmadığımız yönündeki iddialar külliyen yalan! O iddiaları açıklamayan kanıtlamayan namussuzdur." dedi.

"BUNU HEP BİRLİKTE DÜZELTELİM"

Öte yandan Beyaz TV'ye yazılı açıklama yapan Galatasaraylı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise, "Yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak hakemi tehdit ettiği iddialarını yalanladı
Ahmet Ketenci (Sağda)
Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak hakemi tehdit ettiği iddialarını yalanladı
YORUMLAR (2)
  • ali cessur: Başınıza bir adam getirdiniz oynamıyorsunuz futbolu siyasi arenaya cevirdiniz RTE yi karıştırmayın Cevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
  • Serkan süper olmuş: Bunlar ne ya stadın ortasına kadar gelmiş tff bunlara tarihin en büyük cezasını cermeli, naçın hakemine de düdük astırmalı... Mahalle maçında böyle penaltı verilmez adam rakibin üstüne çullanıp hakemin gözü önünde kendini yere atıyor... Var nerde vayyy vayyyyy Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak hakemi tehdit ettiği iddialarını yalanladı Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak hakemi tehdit ettiği iddialarını yalanladı Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan'a tepki Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan'a tepki

Recep Tayyip Erdoğan, Atilla Karaoğlan, Ahmet Ketenci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini öne sürerek hakemi tehdit ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini öne sürerek hakemi tehdit ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika
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