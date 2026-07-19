Fenerbahçeliler Dünya Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Fenerbahçeliler Dünya Günü Ankara'da Kutlandı

Fenerbahçeliler Dünya Günü Ankara\'da Kutlandı
19.07.2026 22:34
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Ankara'da Fenerbahçeli dernekler, Kıraç'ın sahne aldığı etkinlikte Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Ankara'daki Fenerbahçe derneklerinin üyeleri, şarkıcı Kıraç'ın da sahne aldığı etkinlikte bir araya geldi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, Birleşik Fenerbahçeliler, Hukukçu Fenerbahçeliler, Ankara Fenerbahçeliler ve Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneklerinin üyeleri, "Dünya Fenerbahçeliler Günü"nü kutladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Volkan Akan, "Dünya Fenerbahçeliler Günü"nü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Başkent Ankara'dan tüm Fenerbahçelilere birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyoruz. Ankara'nın Fenerbahçe için de birlik ve beraberliğin başkenti olması gerektiğine inanıyoruz. 120'nci yılımızda tüm branşlarda şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Umarım önümüzdeki sezon sonunda burada hep beraber şampiyonluğu kutlayacağız." diye konuştu.

Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Samancı da "Ankara'daki 4 dernek birleşerek bu etkinliği düzenledik. Ankara'daki kongre üyelerimizle birlikte bugün şampiyonluk ateşini yakıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluk kutlamasında hep birlikte buluşmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçeliler Dünya Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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