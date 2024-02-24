Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı

Mehmet gönül: Ne yani öbür takım taraftarları sanki camiden çıkmıyor gönül isterki Müslüman ülkesi herkes bugünün kıymetini bilse ama maalesef yani demem şuki bütün taraftar gurubunda bu durum var sadece Fenerbahçe taraftarına mahsus değil 3 1