Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.

24.02.2024 17:00  Güncelleme: 17:04
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Yıldız futbolcularını bu sezon sakatlıktan kurtaramayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 2 isim birden sakatlandı.

İRFAN HAFTALARCA YOK OSAYI'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, takımın bu sezon en iyi isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel sakatlandı. İrfan'ın bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtilirken Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı
Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı

İrfan Can'ın kaçıracağı maçlar tahmini şu şekilde;

Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aytekin: Ağlak fenev 20 44 Yanıtla
  • Salih Akinci: Kendi takımınla ilgili haberleri oku. Sparta çocuğu. 36 9
  • Necati Kaya: Bu gün oğleden sonra kadikoy çarşisindaki meyhanelerde gordüğüm manzaradan sonra fenerbahce den utanç duydum. 11 20 Yanıtla
  • Ahmet Sabri: Bitmiyo kardeşim fenerli olarak kanseriz hep 16 2 Yanıtla
  • Alperen Umut: Beter olun 0 6 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Ne yani öbür takım taraftarları sanki camiden çıkmıyor gönül isterki Müslüman ülkesi herkes bugünün kıymetini bilse ama maalesef yani demem şuki bütün taraftar gurubunda bu durum var sadece Fenerbahçe taraftarına mahsus değil 3 1

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SON DAKİKA: Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı - Son Dakika
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