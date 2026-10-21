Fenerbahçe\'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal\'den 4-3\'lük müthiş düello

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ DEV RANDEVUDA GÜLEN TARAF LIVERPOOL

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 65. dakikalarda Alexis Mac Allister, 45+2. dakikada Ronald Araujo ve 68. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Villarreal'in golleri 4. dakikada Georges Mikautadze, 29. dakikada Sergi Cardona ve 87. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi'den geldi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan Liverpool, puanını 9'a yükseltti. Villarreal ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak