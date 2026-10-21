Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

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Fenerbahçe\'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal\'den 4-3\'lük müthiş düello
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri karşı karşıya geldi. Liverpool, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ DEV RANDEVUDA GÜLEN TARAF LIVERPOOL

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 65. dakikalarda Alexis Mac Allister, 45+2. dakikada Ronald Araujo ve 68. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Villarreal'in golleri 4. dakikada Georges Mikautadze, 29. dakikada Sergi Cardona ve 87. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi'den geldi.

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan Liverpool, puanını 9'a yükseltti. Villarreal ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak

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    Yorumlar (1)

  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    8 0 olur bjk altina kalmqyiz biz kimseyi darda birakmayiz toparlariz gs dara dusunce biz yenilip toparlariz bjk yide biz toparlariz 9 0 yenilip 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello - Son Dakika
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