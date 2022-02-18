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Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor

18.02.2022 09:12

Slavia Prag maçının yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na maçın ardından, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Ferdi, "Menajerim görüşmelerle ilgileniyor. Sezon sonuna kadar takımıma odaklandım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal da hayal kırıklığı oldu. Zirveyle puan farkı açılan sarı-lacivertliler, Kartal döneminde Türkiye Kupası'ndan da elendi. Son olarak Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 yenildi. Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar isyan noktasına geldi.

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KİLİDİ AÇTI

Slavia Prag maçında 1 gol 1 asistle sahanın yıldızı olan Ferdi, performansıyla tam not aldı. Son zamanlarda ezeli rakiplerle görüştüğü, özellikle Trabzonspor'a gideceği konuşulan Ferdi'ye maçın ardından transfer sorusu yöneltildi.

"MENAJERİM İLGİLENİYOR"

Fenerbahçe'deki sözleşme görüşmelerinin ne durumda olduğu sorusuna Ferdi, "Görüşmeleri menajerim yapıyor" diyerek cevap verdi. Ancak konu kapanmadı, bu kez ezeli rakip soruus yöneltildi. Verdiği cevap taraftarları üzdü.

"KULÜP GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPAR"

"Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor mu?" sorusuna da cevap veren Ferdi Kadıoğlu, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" dedi ve bu sözler sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

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Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , 'Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin' sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor - Son Dakika Spor


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