Ferdi Kadıoğlu'nun babasının ağzından çıkanlar Fenerbahçe taraftarını yıktı: Gideceğiz - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu'nun babasının ağzından çıkanlar Fenerbahçe taraftarını yıktı: Gideceğiz

Son Güncelleme: 09.10.2023 12:38

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, katıldığı canlı yayında oğlunun geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Baba Kadıoğlu, ''Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de performansıyla günden güne zirveye çıkan Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Beyaz TV'de çarpıcı bir ayrılık geldi. Canlı yayına katılan baba Kadıoğlu, oğlunun ayrılığı için yeşil ışık yaktı.

"ŞAMPİYON YAPACAĞIZ VE GİDECEĞİZ"

Feyzullah Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." ifadelerini kullandı. Baba Kadıoğlu ayrıca, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." dedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Fenerbahçe taraftarını yerle yeksan eden ayrılık sözleri

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Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu'nun babasının ağzından çıkanlar Fenerbahçe taraftarını yıktı: Gideceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu'nun babasının ağzından çıkanlar Fenerbahçe taraftarını yıktı: Gideceğiz - Son Dakika
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