Ferdi Kadıoğlu'nun babasının ağzından çıkanlar Fenerbahçe taraftarını yıktı: Gideceğiz

Fenerbahçe'de performansıyla günden güne zirveye çıkan Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Beyaz TV'de çarpıcı bir ayrılık geldi. Canlı yayına katılan baba Kadıoğlu, oğlunun ayrılığı için yeşil ışık yaktı.

"ŞAMPİYON YAPACAĞIZ VE GİDECEĞİZ"

Feyzullah Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." ifadelerini kullandı. Baba Kadıoğlu ayrıca, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." dedi.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.