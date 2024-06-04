Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig\'de en fazla süre alan oyuncu oldu

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Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

En fazla süre alan 10 isim

Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:

Oyuncu Takım Maç Süre (Dakika) 1- Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 37 3328 2- Haris Hajradinovic Kasımpaşa 38 3310 3- Fernando Muslera Galatasaray 37 3299 4- Guilherme Haubert Sitya Konyaspor 37 3267 5- Aytaç Kara Kasımpaşa 37 3247 6- Okan Kocuk Samsunspor 36 3240 7- Soner Dikmen Konyaspor 37 3214 8- Uğur Çiftçi Sivasspor 36 3207 9- Nihad Mujakic MKE Ankaragücü 36 3203 10- Dusan Tadic Fenerbahçe 38 3157

Kaynak: AA