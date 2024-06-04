Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla süre alan oyuncu oldu - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla süre alan oyuncu oldu

Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig\'de en fazla süre alan oyuncu oldu

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, en fazla süre alan oyuncu oldu. Kadıoğlu, 37 maçta 3 bin 328 dakika sahada kalarak zirveye yerleşti. Onu, Haris Hajradinovic ve Fernando Muslera takip etti.

04.06.2024 13:43
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Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

En fazla süre alan 10 isim

Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:

OyuncuTakımMaçSüre (Dakika)
1- Ferdi KadıoğluFenerbahçe373328
2- Haris HajradinovicKasımpaşa383310
3- Fernando MusleraGalatasaray373299
4- Guilherme Haubert SityaKonyaspor373267
5- Aytaç KaraKasımpaşa373247
6- Okan KocukSamsunspor363240
7- Soner DikmenKonyaspor373214
8- Uğur ÇiftçiSivasspor363207
9- Nihad MujakicMKE Ankaragücü363203
10- Dusan TadicFenerbahçe383157

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla süre alan oyuncu oldu - Son Dakika

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