Ferdi Kadıoğlu\'ndan müjdeli haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlatarak takıma geri dönüyor.

MANCHESTER CITY MAÇINDA SAHADA

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun ligdeki Manchester City karşılaşmasında kadroda yer alabileceğini belirterek, "Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günkü maç için bir seçenek olacağına oldukça eminiz." ifadelerini kullandı.

10 MAÇTA GÖREV YAPTI

Premier Lig'de oynanan Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli yıldız, bu sezon Brighton formasıyla toplam 10 mücadelede süre aldı. Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun iyi olması Uluslar Ligi mücadelesinde Fransa ve Belçika ile oynanacak maçlar öncesinde milli takım cephesinde de sevinçle karşılandı.