Fernandao, 5 Sezonun Ardından Türkiye'ye Dönüyor

Fernandao, 5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki forvetin, Ümraniyspor ile anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu öne sürüldü.
Ajansspor'un haberine göre, 1. Lig'e düşen Ümraniyespor, bonservisi elinde bulunan Fernandao ile her konuda anlaşmaya vardı. Goias kariyerinin ardından 2 sene futbola ara veren Brezilyalı forvet, Mart 2023'te Tombense forması ile sahalara dönmüştü. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan 36 yaşındaki santrfor, Ümraniyespor'a imza atarak 5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile Süper Lig'de toplam 171 müsabakaya çıkan Fernandao, 2014-2015 sezonunda gol kralı olmuştu.
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