Fernandao, 5 Sezonun Ardından Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fernandao, 5 Sezonun Ardından Türkiye'ye Dönüyor

18.07.2023 13:17

36 yaşındaki forvet Fernandao, Ümraniyespor ile anlaşma sağladı ve Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu, 5 sezonun ardından Türkiye'ye geri dönüyor. Bursaspor ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de 171 maça çıkan Fernandao, 2014-2015 sezonunda gol kralı olmuştu.

Fernandao, 5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki forvetin, Ümraniyspor ile anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu öne sürüldü.

5 SEZONUN ARDINDAN ROTASI YİNE TÜRKİYE

Ajansspor'un haberine göre, 1. Lig'e düşen Ümraniyespor, bonservisi elinde bulunan Fernandao ile her konuda anlaşmaya vardı. Goias kariyerinin ardından 2 sene futbola ara veren Brezilyalı forvet, Mart 2023'te Tombense forması ile sahalara dönmüştü. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan 36 yaşındaki santrfor, Ümraniyespor'a imza atarak 5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile Süper Lig'de toplam 171 müsabakaya çıkan Fernandao, 2014-2015 sezonunda gol kralı olmuştu.

5 sezon ayrı kalabildi! Fernandao, Türkiye'ye geri dönüyor
5 sezon ayrı kalabildi! Fernandao, Türkiye'ye geri dönüyor
5 sezon ayrı kalabildi! Fernandao, Türkiye'ye geri dönüyor
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernandao, 5 Sezonun Ardından Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Okan Buruk, Icardi gerçeğini açık açık anlattı: İmza atması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı
14:12 Okan Buruk, Icardi gerçeğini açık açık anlattı: İmza atması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı
14:12 Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi
14:05 Amcalık müjdesi alan Mert Ramazan Demir'i yıkan olay! Abisi bebeğini kaybetti
14:05 Enis Arıkan, fotoğraf çektirmek için evine gelen hayranlarına sitem etti: Ayıp ya
13:53 Enis Arıkan, fotoğraf çektirmek için evine gelen hayranlarına sitem etti: Ayıp ya
13:53 TRT Spor'un paylaşımındaki detay Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı! Boykot ediyorlar
13:40 Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görseldeki detay Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
13:39 Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alıyor
13:34 Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sözleşmesi! Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 14:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fernandao, 5 Sezonun Ardından Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement