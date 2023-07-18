Fernandao, 5 Sezonun Ardından Türkiye'ye Dönüyor

Fernandao, 5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki forvetin, Ümraniyspor ile anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu öne sürüldü.

5 SEZONUN ARDINDAN ROTASI YİNE TÜRKİYE

Ajansspor'un haberine göre, 1. Lig'e düşen Ümraniyespor, bonservisi elinde bulunan Fernandao ile her konuda anlaşmaya vardı. Goias kariyerinin ardından 2 sene futbola ara veren Brezilyalı forvet, Mart 2023'te Tombense forması ile sahalara dönmüştü. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan 36 yaşındaki santrfor, Ümraniyespor'a imza atarak 5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile Süper Lig'de toplam 171 müsabakaya çıkan Fernandao, 2014-2015 sezonunda gol kralı olmuştu.