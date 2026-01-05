Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Fernando Muslera\'dan vatandaşına öneri: Galatasaray\'a git
05.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın orta saha transferi için gündemde olan Uruguaylı Manuel Ugarte ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın, vatandaşı Ugarte ile birebir görüşme gerçekleştirerek, yıldız isme Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiye verdi. Muslera'nın 'Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun' dediği aktarıldı.

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündemde yer alan Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için sıcak bir gelişme yaşandı.

CİDDİ ŞEKİLDE NABIZ YOKLANDI

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Galatasaray'ın henüz temas kurmasa da ciddi şekilde nabız yokladığı, Manchester United'ın da 50 milyon euro'ya transfer ettiği yıldız isim için 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

"HİÇ DÜŞÜNME, GALATASARAY'A GİT"

Transferde sürpriz bir hamle de Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'dan geldi. Sezon başında sarı-kırmızılılara veda eden Uruguaylı kaleci, vatandaşı Ugarte ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Muslera'nın, vatandaşına "Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun" dediği belirtildi.

SOMUT GELİŞMELER BEKLENİYOR

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Ugarte'nin transferinde hafta içinde somut gelişmeler bekleniyor.

Manchester United, Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:50:31. #7.11#
SON DAKİKA: Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.