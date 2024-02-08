Spor

- Fernando Santos: "2 gol bulup maçı çevirdik"

ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İkinci yarı güzel mücadele sergiledik. Rakibi duran toplar dışında kendi sahasına hapsettik, 2 gol bulduk, maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, sahada iki farklı hikaye olduğunu belirterek, idmanlarda yaptıkları hiçbir şeyi yapamadıklarını ve sadece formalarının olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un ise sahada agresif bir yapıda olduğunu dile getiren Santos, "Oyunu iyi yönlendirdi. Rakibi çok fazla fırsat verdik. Düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık. Antalyaspor fazlasıyla maçı hak etti, rakip çok iyi oynadı. Biz ise kötü oynadık" diye konuştu.

"2 gol bulduk maçı çevirdik"

İkinci yarı ise durumu değiştirdiklerinin altını çizen Santos, "Sahada sadece formamız değil Beşiktaş'ın da iyi oyuncuları vardı. Savaştık didindik, ikinci yarı güzel mücadele sergiledik. Daha çok öndeydik. Daha çok baskı yaptık. Rakibi duran toplar dışında kendi sahasına hapsettik. 2 gol bulduk, maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız. Maçın içinde iki farklı senaryoyu bir daha görmeyiz umarım" açıklamasında bulundu.