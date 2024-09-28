Fethiye'de Süper Enduro Şampiyonası Finali

Spor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışı için motosikletlerin güvenlik onayı alınıp, magazin startı verildi.

Beşkaza Meydanı'nda toplanan sporcular, verilen startla ilçe merkezinde tur attı.

Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışlar prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere altı farklı kategoride, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Sporcular lastik, kaya, ağaç ve çamur engellerinden oluşan parkurda mücadele edecek.

Zorlu etaplar sonunda 2024 yılının şampiyonları belirlenecek.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye'nin bir spor merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, ilçenin turizm şehri olmasının yanı sıra artık bir spor şehri olma özelliği de taşıdığını kaydetti.

Sezonun son yarışını düzenlediklerini belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ise yarışlara motor severleri davet etti.