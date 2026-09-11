Fethiyespor, Ankara Demirspor deplasmanında telafi peşinde - Son Dakika
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Fethiyespor, Ankara Demirspor deplasmanında telafi peşinde

Fethiyespor, Ankara Demirspor deplasmanında telafi peşinde
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilen Fethiyespor, yarın saat 16.00'da Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankara Demirspor'a konuk olacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ilk maçta alınan yenilgiyi telafi edip çıkışa geçeceklerini söyledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilip sezona kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hatice Aydin Duygu görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk maçta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. 2'nci hafta toparlanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.

Ankara Demirspor ise sezonun ilk haftasında Ankara derbisinde deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor, Ankara Demirspor deplasmanında telafi peşinde - Son Dakika

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