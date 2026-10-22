Fethiyespor antrenörü Ayçiçek, A Milli Takım\'da Sergen Yalçın\'ın ekibine katıldı

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek ile milli gurur yaşadı. Muğla temsilcisinde Teknik Direktör Mustafa Ceviz'in yardımcılığını yapan Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlüklük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu.

Fethiyespor yönetimi, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı. Erol Ayçiçek daha önce de Süper Lig'de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.