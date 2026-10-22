Fethiyespor antrenörü Ayçiçek, A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı - Son Dakika
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Fethiyespor antrenörü Ayçiçek, A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı

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Fethiyespor antrenörü Ayçiçek, A Milli Takım\'da Sergen Yalçın\'ın ekibine katıldı
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Fethiyespor'un kaleci antrenörü Erol Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu. Fethiyespor yönetimi Ayçiçek'e yeni görevinde başarılar diledi; Ayçiçek daha önce Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek ile milli gurur yaşadı. Muğla temsilcisinde Teknik Direktör Mustafa Ceviz'in yardımcılığını yapan Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlüklük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu.

Fethiyespor yönetimi, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı. Erol Ayçiçek daha önce de Süper Lig'de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.

Kaynak: DHA
Sergen YalçınMilli TakımFethiyesporBeşiktaşFutbolGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor antrenörü Ayçiçek, A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı - Son Dakika
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