Fethiyespor İki Yeni Transfer Yaptı - Son Dakika
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Fethiyespor İki Yeni Transfer Yaptı

Fethiyespor İki Yeni Transfer Yaptı
18.06.2026 12:03
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Fethiyespor, İskenderunspor'dan Deniz Erdoğan ve Enes Şahin'i kadrosuna kattı.

2'nci Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor iki transfer birden gerçekleştirdi. Fethiyespor, İskenderunspor forması giyen kanat oyuncusu Deniz Erdoğan ve santrfor Enes Şahin'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Fethiyesporumuz, son olarak İskenderunspor forması giyen kanat oyuncusu Deniz Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Fransa'da doğan ve Fransa'nın farklı kulüplerinde forma giyen, ülkemizde ise Amasyaspor ve İskenderunspor'da oynayan Deniz Erdoğan, kendisini Fethiyesporlu yapan resmi sözleşmeye imza attı. Fethiyesporumuz, son olarak İskenderunspor forması giyen santrafor Enes Şahin ile anlaşmaya varmıştır. Geçen sezon attığı 15 golle ligin önemli golcülerinden birisi olan Enes Şahin, kendisini Fethiyesporlu yapan resmi sözleşmeye imza attı. İki oyuncumuza da kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Deniz Erdoğan, Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

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