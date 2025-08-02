TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Muğla temsilcisi Fethiyespor, Kocaeli Kartepe'deki ilk etap kampını tamamladı. Fethiye, kampın son gününde Söke 1970'le oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Lacivert-beyazlıların golünü Samet Asatekin kaydetti. 2 gün izin yapacak Fethiyesporlu futbolcular pazartesi günü aynı yerde ikinci etap kampına başlayacak. Takımda antrenman eksiği bulunan futbolcular ise izne çıkmayarak Antrenör Fatih Şen eşliğinde kampta çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor Kampı Tamamladı - Son Dakika
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