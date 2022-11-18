Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de "En değerli vatansever" seçtiler - Son Dakika
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Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de "En değerli vatansever" seçtiler

18.11.2022 15:49

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter "Amerikan değerlerinin savunucusu" olarak ABD'nin "En değerli vatanseveri" üdülüne sahip oldu.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter'e ABD'de Cumhuriyetçilerin kanalı Fox tarafından ödül verildi.

SAHNEYE SKANDAL İFADELERLE ÇAĞRILDI

ABD'de yayın yapan Fox, FETÖ'cü Enes Kanter'e "ABD'nin En Değerli Vatanseveri" ödülünü verdi. Gecede sahneye skandal ifadelerle çağrılan Kanter için, " Türkiye'yi ve Erdoğan'ı eleştirdiği için tehdit edilen Enes Kanter, Çin'i de korkusuzca eleştirdi. Cesur ve açık sözlü birisi. Soy adını "Özgürlük" olarak değiştirdi." denildi.

NBA'DEN KOVULDU

FETÖ'cü Enes Kanter, Çin'e karşı aşırı söylemleri nedeniyle NBA'den kovulmuştu. Kanter'in Çin'e yönelik ağır ifadeleri o dönem takım arkadaşı olan dünyaca ünlü basketbolcu Lebron James'i de rahatsız etmişti.

ALÇAK PAYLAŞIM

Türkiye'nin Yunanistan ile gerilim yaşadığı dönemde Yunanistan'a giden Enes Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşmıştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

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Son Dakika Spor Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de 'En değerli vatansever' seçtiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de "En değerli vatansever" seçtiler - Son Dakika
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