Feyenoord ile Excelsior, Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Feyenoord, 5-1 kazanırken milli futbolcumuz Orkun Kökçü de tarihe geçti.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 50. dakikalarda Sebastian Szymanski, 20 ve 66. dakikalarda Orkun Kökçü ile 78. dakikada Patrik Walemark kaydetti. Bu galibiyetle Dünya Kupası arasına lider giren Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü tarihe geçti.
Karşılaşmada biri frikikten olmak üzere 2 gol atan Orkun Kökçü, kulüp tarihine geçti. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Orkun Kökçü, inanılmazı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı - Son Dakika