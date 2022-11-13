Milli futbolcu Orkun Kökçü, inanılmazı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı - Son Dakika
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Milli futbolcu Orkun Kökçü, inanılmazı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı

13.11.2022 22:35

Feyenoord'un 21 yaşındaki yıldızı Orkun Kökçü, Excelsior maçında attığı 2 gol ile kulüp tarihine geçti. Milli futbolcu, Hollanda ekibinin formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Genç yaşında, Feyenoord'la 100 maça çıkma başarısı gösteren yıldız futbolcu için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Feyenoord ile Excelsior, Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Feyenoord, 5-1 kazanırken milli futbolcumuz Orkun Kökçü de tarihe geçti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 2 GOL

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 50. dakikalarda Sebastian Szymanski, 20 ve 66. dakikalarda Orkun Kökçü ile 78. dakikada Patrik Walemark kaydetti. Bu galibiyetle Dünya Kupası arasına lider giren Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü tarihe geçti.

Orkun Kökçü inanılmazı başardı! Milli futbocu adını tarihe altın harflerle yazdırdı

100. LİG MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada biri frikikten olmak üzere 2 gol atan Orkun Kökçü, kulüp tarihine geçti. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

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Orkun Kökçü, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Orkun Kökçü, inanılmazı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı - Son Dakika


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