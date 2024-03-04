Spor

- Feyyaz Uçar: "Kartal'ı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak salıncak yapılmadı, yapılmayacak"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar:

"VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok"

"Biz doğduğumuz günü kutladık"

"Geçmiş maçlara göre daha iyi bir Beşiktaş izledik"

"Beşiktaş'ın tepkisi seneye çok daha farklı ve ağır olur"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, maçtan sonra Galatasaray'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını eleştirerek, "Biz Beşiktaş'ız. Kartal'ı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak salıncak yapılmadı, yapılmayacak. Çünkü Kartal yükseklerde uçar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Takımın iyi mücadele ettiğini, iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Belki son vuruşlarda dikkatli davranabilseydik skor farklı olabilirdi. Zaman zaman oyunu çabuk başlatma çabamız maçın hakemi tarafından engellendi. Maçın yavaş tempoda oynanmasına katkıda bulundu. Biz bugün yıl dönümünü kutlamak için buradaydık. Bugün rakibimiz kim olsaydı bu stat yine 50 bin kişi olacaktı. Biz kendi yıl dönümümüzü kutluyoruz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Her sene de kutlamaya devam edeceğiz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin, altında başka şey aramayın. Biz doğduğumuz günü kutladık. Onun için omuz omuzaydık, birlikteydik. Beşiktaş taraftarında teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kartal'ı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak salıncak yapılmadı, yapılmayacak"

Talihsiz bir olaya yaşandıklarını ifade eden Uçar, "Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık. Maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Ancak henüz Galatasaray yönetimi stadı terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yazdığı bir tiwiti gördük. Başkanımız onların yöneticilerinden bu tiwitin derhal silinmesini istedik. Önce silineceğini söylediler. Tiwit hale silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir tiwit hemen silinmiştir. Biz Beşiktaş'ız. Kartal'ı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak salıncak yapılmadı, yapılmayacak. Çünkü Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimizle sosyal medya aracılığıyla görüşmek istemiyoruz. Karşılıklı iyi niyetle konuşabiliriz. Bu yapılan hareket hiç yakışmadı. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok"

Maçın hakemi Halil Umut Meler için de konuşan Feyyaz Uçar, "Sadece sormak istiyorum. İlk yarıdaki aynı hakem yönetti. Kendisine bir saldırıda bulunuldu. Sonradan bu maça veriliyor. Bir tane penaltı pozisyonu var. Bize genelde VAR'dan hakem çağrılmıyor. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adının değiştirsinler, 'var yok' koysunlar Beşiktaş için. Adil yönetim istiyoruz. Bugün yine şey oldu. Bir tane görüntü var. Rakip, Cenk'in formasından asılıyor ama VAR çağırmıyor. Bizim oyuncumuz bence sarı kart bile tartışılır, ikili mücadeleye gidiyor. Rakip oyuncu ufak temastan kendini yere atıyor, kasti bir şey yok. VAR'ın orada çağırması da garip. Niye çağırıyor? Üzülüyoruz. Bu şekilde Türk futbolcu büyük yara alıyor. Ondan sonra Avrupa'da sıradan ekiplere elenip, geliyoruz. Maçlara dokunmayın. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti bitirmeyin. Sahada iyi olan kazansın" değerlendirmesinde bulundu.

"Artık bazı şeyleri aşarak Avrupa'da başarı elde etmeye çalışalım"

Değişen bir şey olmadığını söyleyen Uçar, "Türkiye'de nedense bir tek Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı değişiyor devamlı. Atananlar değişiyor. Ama aslında değişen bir şey yok. Bizim dönemimizde de böyleydi. Aynı şeyler, aynı hatalar devam ediyor. Bu hatalar hep aynı bazı takımların lehine, bazıların da aleyhine devam ediyor. Son derece üzücü ve yakışıksız bir durum. Bu şekilde rekabet ortamını bitirmeye hakkı yok. Bırakın hak eden kazansın ve şampiyon olsun. Avrupa'da da gidip güçlü bir şekilde mücadele etsin. Türk futbolu kalkınsın. Artık bahçemizdeki şeylerden bu kadar mutlu olmayalım. Türk takımlarının artık başarısı Avrupa'da yapacaklarıyla ölçülsün istiyorum. Burada zaten her sene bir takım şampiyon oluyor. Şampiyonluğun yaşanmadığı bir sene yaşadık mı? Bir takım sezon sonu bir şekilde şampiyon oluyor zaten. Bu sene de iyi ya da kötü bir takım şampiyon olacak. Ama artık bazı şeyleri aşarak Avrupa'da başarı elde etmeye çalışalım. Onun da yolu takımlar arasındaki rekabeti sıkı tutmakta yatıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'yi istifaya davet etmesinin hatırlatılması üzerine Feyyaz Uçar, "Şu anda zaten istifaya davet edilen bir federasyon söz konusu. Bu konuda kulüpler birliği olarak bir araya gelerek bir hamlede bulunmak isteniyorsa biz de destekleriz. Burada kulüplerin bir arada vereceği karar önemli. Ama Dursun Özbek böyle bir açıklama yapmışsa biz de elimizden gelen desteği verebiliriz" dedi.

"Geçmiş maçlara göre daha iyi bir Beşiktaş izledik"

Galatasaray karşısında yeteri kadar pozisyona giren bir Beşiktaş olduğunu aktaran Uçar, "Sadece son paslarda ve gol vuruşlarında eksiklikler vardı. Tabii bunlar işin biraz daha bireysel tarafı. Atak olarak rakibimizden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Zaman içerisinde oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Bugün geçmiş maçlara göre daha iyi bir Beşiktaş izledik" diye konuştu.

Ortada bir rapor varsa bunun açıklanması gerektiğini vurgulayan Feyyaz Uçar, "Herhalde kendi aralarında gidip gelmeyecek. Kamuoyuna açıklamak durumundalar. Biz de bunları bekliyoruz. Herhalde zaman içerisinde açıklayacaklardır" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada önemli birkaç pozisyonun olduğunu söyleyen Uçar, "Semih'e bir hamle vardı. Yine pozisyon içerisinde geçiştirildi. Sizde görüyorsunuz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan bıktık. Ama değişen bir şey olmuyor. Zaten Halil Umut Meler'in daha önceki maçlardaki istatistiklerine bakarsanız kime ne kadar sarı kart, kırmızı kart gösterdiğini görürsünüz" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın tepkisi seneye çok daha farklı ve ağır olur"

Gelecek sene şampiyonluk hedefleri olduğunu aktaran Feyyaz Uçar, "İnşallah seneye şampiyonluğa oynayacağız. ve inşallah hakemlerin tavırları bu şekilde olmaz. Beşiktaş'ın tepkisi seneye çok daha farklı ve ağır olur. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bu söylediklerimi kimse tehdit olarak algılamasın. Bir adalet arzusu ve arayışıdır. Bu sene hedefimiz ligi üçüncü bitirmek ve Türkiye Kupası'nı almaktır" diyerek sözlerini tamamladı.