Feyzanur Azizoğlu, Genç Şampiyonlar Yetiştiriyor

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Gümüşhane'de antrenörlük belgesi de alan milli sporcu Feyzanur Azizoğlu 20'si kız 30 kursiyere kick boks eğitimi veriyor.

Kelkit ilçesinde 6 yıl önce kick boks başlayan Feyzanur Azizoğlu, Antalya'da 2020'de, İstanbul'da ise 2023'te organize edilen dünya şampiyonalarında altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da 2022'de gerçekleştirilen, "5. İslami Dayanışma Oyunları"nda altın, İtalya'da 2021'de yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda bronz, 2023'te Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan Azizoğlu'nun 15 de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Yunanistan'da bu yıl düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Azizoğlu, Çin'de yapılacak Dünya Kick Boks Oyunları'na katılmaya da hakkı kazandı.

Kendisi gibi sporcular yetiştirmek için antrenörlük belgesi alan 23 yaşındaki Azizoğlu, Kelkit Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta 30 sporcuya haftanın üç günü eğitim veriyor.

"Çocuklara 4 ay önce kick boks eğitimi vermeye başladım"

Antrenör ve milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, AA muhabirine, spora başladığında yaşadığı olumsuz durumları diğer çocuklar yaşamasın diye antrenörlük belgesi alarak sporcu yetiştirmeye başladığını söyledi.

Azizoğlu, spora ailesinin yönlendirmesiyle başladığını anlatarak, "İlk spora başladığımda aileme 'Kız çocuklarının sporda ne işi var? Gitsin evde otursun' demelerine rağmen babam bu söylemlerin hiçbirini dikkate almadı. Beni spora yönlendirdi, elinden gelen tüm desteği de verdi." ifadesini kullandı.

Tüm olumsuz söylemlere rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Azizoğlu, "Yunanistan'da 2024'de düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü başarımı elde ettim. Bu sayede Çin'de düzenlenecek Dünya Kick Boks Oyunları'na katılma hakkı kazandım. Çin'de inşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağıma inanıyorum." dedi.

Azizoğlu, memleketindeki çocuklara 4 aydır kick boks eğitimi verdiğini ifade ederek, "Benim yaşadığım durumu yaşamasınlar diye antrenörlük belgemi aldım. Memleketimde o kadar çok yetenekli çocuk var ki bunların arkasında durarak, benim gibi yeni şampiyonlar çıkarmak istedim." diye konuştu.

Sporcular antrenörlerini örnek alıyor

Kick boks kursuna katılan 11 yaşındaki Reyyan Çelik, antrenmanların güzel geçtiğini söyledi.

Çelik, Feyza hoca ile çalışmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Ben de Feyza hocamız gibi birinci olmak istiyorum. 'Feyza hoca sayesinde birinci oldu' denilmesini istiyorum." dedi.

15 yaşındaki Cemre İrem Keleş de hedefinin antrenörü gibi şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayallerime kavuşmak istiyorum. Antrenmanları kaçırmıyorum. Babam, 'Feyza hocan gibi ol,, sen de Kelkit'i gururlandırabilirsin' diyor. Ailemi gururlandırmak istiyorum."

Yüsra Keleş ise ailesinin desteği ile kick boks kursuna katıldığını anlatarak, "Bana da karşı çıkanlar oldu. Feyza hoca sayesinde babam bana destek verdi. Antrenmanlara çok severek gidiyorum. Ailem Feyza hoca ile gurur duyuyor. Bana, 'Feyza Azizoğlu'nun izinden gidin' diyorlar. İnşallah nice Feyza'lar yetişecek." diye konuştu.