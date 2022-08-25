A Erkek Milli Takımı'nda Shane Larkin ile Cedi Osman 15'er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12'şer sayı kaydederken Furkan Korkmaz ise 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Letonya'da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.

Kaynak: İHA

Shane Larkin, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Letonya: 111 Türkiye: 85 - Son Dakika

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