A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı

01.08.2022 23:48
A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentinde çalışmalara başladı. Ay-yıldızlılar, burada kondisyon ağırlıklı ve güç depolamaya yönelik çalışmalar yapacak. Millilerin hazırlık kampı 9 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak olan milliler, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15'te Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı - Son Dakika
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