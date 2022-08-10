Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-9 Ağustos tarihleri arasında İtalya 'nın Bormio kentinde gerçekleştirilen kamp çalışması sonrası hazırlıklarına İstanbul 'da devam eden ay-yıldızlılarda Berk İbrahim Uğurlu , Egehan Arna ve Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkartıldı.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

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